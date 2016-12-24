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24 декабря 2016, 15:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» получила право выкупить Фасио у «Тоттенхэма» за € 3,2 млн

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Федерико Фасио, который проводит сезон на правах аренды в «Роме», провёл достаточное количество матчей за клуб, чтобы римляне смогли воспользоваться опцией в арендном соглашении о выкупе игрока, сообщает La Repubblica.

По информации издания, итальянский клуб теперь получил возможность по окончании сезона заплатить «Тоттенхэму» € 3,2 млн, чтобы выкупить у лондонцев права на игрока.

В августе «Рома» заплатила за аренду Фасио € 1,2 млн. В нынешнем сезоне он отыграл за клуб в 22 матчах чемпионата Италии, Лиги чемпионов и Лиги Европы, записав в свой актив один забитый мяч.

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