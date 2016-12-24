«Рома» получила право выкупить Фасио у «Тоттенхэма» за € 3,2 млн

По информации издания, итальянский клуб теперь получил возможность по окончании сезона заплатить «Тоттенхэму» € 3,2 млн, чтобы выкупить у лондонцев права на игрока.



В августе «Рома» заплатила за аренду Фасио € 1,2 млн. В нынешнем сезоне он отыграл за клуб в 22 матчах чемпионата Италии, Лиги чемпионов и Лиги Европы, записав в свой актив один забитый мяч.