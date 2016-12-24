Футболист «Вольфсбурга» Дракслер перешел в ПСЖ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение парижского клуба с 23-летним футболистом рассчитано на 4,5 года. По информации немецких СМИ, сумма трансфера составила €35 млн, причем 7 млн получит «Шальке-04», воспитанником которого он является.

Дракслер выступал за «Вольфсбург» с 2015 года. Всего он провел за команду 45 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отметился 10 результативными передачами. В составе сборной Германии в 2014 году стал чемпионом мира.