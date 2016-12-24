Футболист «Вольфсбурга» Дракслер перешел в ПСЖ
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полузащитник немецкого футбольного клуба «Вольфсбург» Юлиан Дракслер стал игроком французского ПСЖ. Об этом сообщается на официальном сайте немецкой команды.
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Соглашение парижского клуба с 23-летним футболистом рассчитано на 4,5 года. По информации немецких СМИ, сумма трансфера составила €35 млн, причем 7 млн получит «Шальке-04», воспитанником которого он является.
Дракслер выступал за «Вольфсбург» с 2015 года. Всего он провел за команду 45 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отметился 10 результативными передачами. В составе сборной Германии в 2014 году стал чемпионом мира.
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