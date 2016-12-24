Голкипер Фостер подписал новый контракт с «Вест Бромвичем»

Фостер, который недавно провёл за «дроздов» 150-й матч в английской Премьер-лиге, подписал новый контракт сроком на два с половиной года. Таким образом, новое соглашение 33-летнего стража ворот рассчитано до лета 2019 года.



В «Вест Бромвич» Фостер перешёл на правах аренды из «Бирмингем Сити» в 2011 году, а спустя год подписал полноценный контракт.

В общей сложности Фостер провёл за «Вест Бромвич» 161 матч во всех турнирах, сохранив ворота в неприкосновенности в 41 игре.