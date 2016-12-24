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24 декабря 2016, 14:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голкипер Фостер подписал новый контракт с «Вест Бромвичем»

«Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с голкипером Беном Фостером.

Фостер, который недавно провёл за «дроздов» 150-й матч в английской Премьер-лиге, подписал новый контракт сроком на два с половиной года. Таким образом, новое соглашение 33-летнего стража ворот рассчитано до лета 2019 года.

В «Вест Бромвич» Фостер перешёл на правах аренды из «Бирмингем Сити» в 2011 году, а спустя год подписал полноценный контракт.

В общей сложности Фостер провёл за «Вест Бромвич» 161 матч во всех турнирах, сохранив ворота в неприкосновенности в 41 игре.

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