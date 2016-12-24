«Окжетпес» просматривает Это’о

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Еще один африканский игрок, находящийся на просмотре — Давид Пьер Это’о, родной брат знаменитого Самюэля Это’о. До сегодняшнего дня 29-летний камерунец играл в составе команды «Юнион Дуала» у себя на родине.

По словам тренерского штаба, знаменитая фамилия абсолютно не гарантирует игроку того, что с ним подпишут контракт. Все будет зависеть от того, как проявит себя футболист на сборах.