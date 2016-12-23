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23 декабря 2016, 15:28 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Аслан подписал контракт с «Актобе»

По информации Sports.kz, 22-летний казахстанский защитник Рафкат Аслан подписал контракт с «Актобе».

По информации Sports.kz 22-летний казахстанский защитник <span class=error>Рафкат</span> <span class=error>Аслан</span> подписал контракт с <span class=error>Актобе</span>. Увеличить
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Трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до окончания сезона 2017 года. Первый УТС в Актобе с командой игрок проводил уже в качестве полноценного футболиста местной команды.

Воспитанник академии футбола «Оле Бразил» Рафкат Аслан в Казахстане выступал за «Байтерек» и «Тобол». В прошедшем сезоне защитник провел лишь 1 матч за костанайцев в КПЛ, отыграв 8 поединков в составе «Тобол U-21» во Второй лиге чемпионата Казахстана, забил в них 6 мячей. Всего в Казахстанской Премьер-Лиге имеет на своем счету 34 встречи.

Играл за молодежную сборную Казахстана, назывался кандидатом в национальную дружину страны.

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