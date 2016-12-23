КПЛ-2017. Разделили дюжину на три

Количество участников нашего главного национального футбольного соревнования остается прежним, а вот схема его проведения изменилась: теперь после первых двух кругов турнира его участников ждет не финальный этап с разделением на две шестерки, а еще один «гладкий» круг, где соперники будут соревноваться по принципу «каждый с каждым».

Решение делегатов Общего собрания ПФЛК сохранить число участвующих в соревновании в КПЛ-2017 дружин в 12 команд, нельзя не одобрить. В конце концов, ни «Жетысу», ни «Тараз», ни, тем более, «Кызыл-Жар СК» с «Каспием» по спортивным показателям никак в Премьер-Лиге на следующий сезон оказаться были не должны. В Регламенте соревнований на сезон 2016 года были четко прописаны условия «лигообмена», и все участники турниров в КПЛ и Первой лиге чемпионата Казахстана превосходно еще до начала завершившегося главного нашего национального футбольного турнира знали, каких показателей им необходимо в нем добиться, чтобы по праву претендовать на место в клубном казахстанском футбольном бомонде. И если кто-то не справился в 2016 году с поставленными перед ним на сезон турнирными задачами — то это только сугубо его личная проблема, но уж никак не ПФЛК. Скорее, было бы странно, если б, вопреки спортивному принципу и здравому смыслу, Общее собрание ПФЛК вдруг пошло бы на поводу у кого-то из участников чемпионата Казахстана. А так — все по-честному. Кто на что в 2016-м наиграл — то в 2017-м и получил.



Другой вопрос — схема проведения соревнования. Три круга — это 33 игры для каждой команды в КПЛ-2017. В принципе, для Казахстана, где на большей части территории страны в марте снег еще лежит, а в ноябре он лежит уже, нормально. Другое дело — составление календаря трехкругового турнира. А с этим расписанием матчей, на самом деле, далеко не все так просто, как кажется на первый взгляд.



В некоторых странах, где чемпионат страны в дивизионах с 12 участниками так же проводится в три круга, принято календарь турнира на последний, решающий, круг составлять при помощи жеребьевки. Это, наверное, самое простое решение — однако, пожалуй, далеко не самое справедливое. Здесь в расписании предстоящих поединков спортивный принцип практически не учитывается. То есть, можно фактически провалить первые два круга, однако, в случае удачной жеребьевки, собраться на третий — и выступить, в целом, в сезоне успешно. И наоборот — удачно проведя первые две трети турнира, есть опасность получить ужасный календарь на решающий этап соревнования — и остаться, что называется, в итоге с носом…



Необходимо отметить, что Общее собрание ПФЛК пошло в данном случае по иному пути — озвучено, что календарь третьего круга футбольного чемпионата Казахстана 2017 года в Премьер-Лиге будет составляться по так называемой таблице Бергера. Только при этом пока никак не расшифровывается, что именно может представлять из себя данная таблица, и как при помощи нее можно составить календарь соревнований. Поэтому остановимся ненадолго на этом моменте.



Такой принцип составления расписания соревнований принят, в частности, в шахматах, и назван он в честь известного в прошлом шахматиста и теоретика этой игры из Австрии Иоганна Непомука Бергера. Согласно ему, клубам должны присваиваться номера, соответствующие занятым их командами местам по итогам первых двух кругов чемпионата страны. Каждый участник КПЛ, кроме того, который получит первый номер, будет последовательно играть с соперниками по убывающим номерам. Таким образом, команда, занявшая, к примеру, после второго круга соревнования в Казахстанской Премьер-Лиге двенадцатое место, встретится в первом туре третьего круга с первой, во втором — со второй, в третьем — с третьей, и так далее — вплоть до одиннадцатого игрового дня. И так для каждого участника.



Необходимо отметить, что, конечно, у такой системы составления календаря тоже есть определенные недостатки и недочеты. В решении общего собрания ПФЛК не указывается, в частности, по какому конкретно принципу будут определяться в третьем круге команды, играющие на своем поле. Если за основу будет взята традиционная таблица Бергера, то здесь, встретившись со второй командой дома, победитель первых двух кругов будет играть с третьей по итогам стартовых 22 матчей командой на выезде — а не факт еще, что третья после двух первых кругов команда окажется на деле слабее второй… И так далее. В общем, подобных нюансов немало. Вплоть до того, что в последних турах второго круга некоторые участники турнира КПЛ-2017 начнут прикидывать, какое место им выгоднее, на самом деле, занимать перед решающей третью соревнования — чуть выше или чуть ниже… А это, в свою очередь, может провоцировать, опять же, какие-то попытки неспортивного планирования исходов тех или иных матчей…



Но с такими проблемами надо разбираться, как говорится, уже по мере их поступления. Сейчас же мы имеем в Премьер-Лиге 2017 года то, что имеем — 12 команд, соревнующихся в три круга. И в полной мере оценить этот новоиспеченный формат турнира в сильнейшем дивизионе футбольного чемпионата нашей страны мы сможем только уже по ходу данного состязания.