КПЛ-2017. Разделили дюжину на три
Как уже известно казахстанским любителям футбола, в 2017 году чемпионат нашей страны в сильнейшем дивизионе пройдет в обновленном формате.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Количество участников нашего главного национального футбольного соревнования остается прежним, а вот схема его проведения изменилась: теперь после первых двух кругов турнира его участников ждет не финальный этап с разделением на две шестерки, а еще один «гладкий» круг, где соперники будут соревноваться по принципу «каждый с каждым».
Решение делегатов Общего собрания ПФЛК сохранить число участвующих в соревновании в КПЛ-2017 дружин в 12 команд, нельзя не одобрить. В конце концов, ни «Жетысу», ни «Тараз», ни, тем более, «Кызыл-Жар СК» с «Каспием» по спортивным показателям никак в
Другой вопрос — схема проведения соревнования. Три круга — это 33 игры для каждой команды в КПЛ-2017. В принципе, для Казахстана, где на большей части территории страны в марте снег еще лежит, а в ноябре он лежит уже, нормально. Другое дело — составление календаря трехкругового турнира. А с этим расписанием матчей, на самом деле, далеко не все так просто, как кажется на первый взгляд.
В некоторых странах, где чемпионат страны в дивизионах с 12 участниками так же проводится в три круга, принято календарь турнира на последний, решающий, круг составлять при помощи жеребьевки. Это, наверное, самое простое решение — однако, пожалуй, далеко не самое справедливое. Здесь в расписании предстоящих поединков спортивный принцип практически не учитывается. То есть, можно фактически провалить первые два круга, однако, в случае удачной жеребьевки, собраться на третий — и выступить, в целом, в сезоне успешно. И наоборот — удачно проведя первые две трети турнира, есть опасность получить ужасный календарь на решающий этап соревнования — и остаться, что называется, в итоге с носом…
Необходимо отметить, что Общее собрание ПФЛК пошло в данном случае по иному пути — озвучено, что календарь третьего круга футбольного чемпионата Казахстана 2017 года в
Такой принцип составления расписания соревнований принят, в частности, в шахматах, и назван он в честь известного в прошлом шахматиста и теоретика этой игры из Австрии Иоганна Непомука Бергера. Согласно ему, клубам должны присваиваться номера, соответствующие занятым их командами местам по итогам первых двух кругов чемпионата страны. Каждый участник КПЛ, кроме того, который получит первый номер, будет последовательно играть с соперниками по убывающим номерам. Таким образом, команда, занявшая, к примеру, после второго круга соревнования в Казахстанской
Необходимо отметить, что, конечно, у такой системы составления календаря тоже есть определенные недостатки и недочеты. В решении общего собрания ПФЛК не указывается, в частности, по какому конкретно принципу будут определяться в третьем круге команды, играющие на своем поле. Если за основу будет взята традиционная таблица Бергера, то здесь, встретившись со второй командой дома, победитель первых двух кругов будет играть с третьей по итогам стартовых 22 матчей командой на выезде — а не факт еще, что третья после двух первых кругов команда окажется на деле слабее второй… И так далее. В общем, подобных нюансов немало. Вплоть до того, что в последних турах второго круга некоторые участники турнира КПЛ-2017 начнут прикидывать, какое место им выгоднее, на самом деле, занимать перед решающей третью соревнования — чуть выше или чуть ниже… А это, в свою очередь, может провоцировать, опять же,
Но с такими проблемами надо разбираться, как говорится, уже по мере их поступления. Сейчас же мы имеем в
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