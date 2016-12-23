Матч за Суперкубок Казахстана-2017 состоится в Алматы
В Астане состоялось Общее собрание Профессиональной Футбольной Лиги Казахстана.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Участников очередного заседания — руководителей казахстанских футбольных клубов ожидала насыщенная повестка дня — для обсуждения были вынесены актуальные вопросы, касающиеся нового футбольного сезона.
Одним из таких вопросов было место проведения Суперкубка РК 2017. Решением общего собрания эта встреча состоится в Алматы.
В поединке за трофей сойдутся «Астана» и «Кайрат».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter