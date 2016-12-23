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23 декабря 2016, 15:32 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Матч за Суперкубок Казахстана-2017 состоится в Алматы

В Астане состоялось Общее собрание Профессиональной Футбольной Лиги Казахстана.

В <span class=error>Астане</span> состоялось Общее собрание Профессиональной Футбольной Лиги Казахстана. Увеличить
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Участников очередного заседания — руководителей казахстанских футбольных клубов ожидала насыщенная повестка дня — для обсуждения были вынесены актуальные вопросы, касающиеся нового футбольного сезона.

Одним из таких вопросов было место проведения Суперкубка РК 2017. Решением общего собрания эта встреча состоится в Алматы.

В поединке за трофей сойдутся «Астана» и «Кайрат».

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