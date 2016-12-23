«Челси» и «Шанхай Шанган» согласовали условия трансфера Оскара

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Клубы согласовали условия трансфера 25-летнего бразильца. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что клуб из Китая готов заплатить за хавбека 70 миллионов евро. Напомним, Оскар выступает за «синих» с 2012 года, перейдя из «Интернасионала». В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.