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23 декабря 2016, 12:25 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Челси» и «Шанхай Шанган» согласовали условия трансфера Оскара

Полузащитник «Челси» Оскар продолжит карьеру в «Шанхай Шанган», сообщает пресс-служба лондонцев.

Полузащитник Челси Оскар продолжит карьеру в Шанхай Шанган. Увеличить
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Клубы согласовали условия трансфера 25-летнего бразильца. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что клуб из Китая готов заплатить за хавбека 70 миллионов евро. Напомним, Оскар выступает за «синих» с 2012 года, перейдя из «Интернасионала». В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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