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23 декабря 2016, 9:50 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Алькоркон» по пенальти одолел «Эспаньол» и вышел 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Клуб второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу «Алькоркон» по пенальти обыграл «Эспаньол» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и вышел в следующую стадию турнира.

Основное время встречи, прошедшей в четверг в Корнелье, завершилось со счетом 1:1. На гол Альваро (20-я минута) «Эспаньол» ответил точным ударом Эрнана Переса (84-я). Первая встреча этих команд также завершилась со счетом 1:1, поэтому было назначено дополнительное время, завершившееся без голов. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Алькоркона» — 4:3.

Соперник «Алькоркона» по 1/8 финала турнира определится по результатам жеребьевки, которая состоится 23 декабря.

Результаты других матчей 1/16 финала, прошедших в четверг:

«Алавес» — «Химнастик де Таррагона» — 3:0 (по сумме двух матчей — 6:0),

«Атлетик» — «Расинг» — 3:0 (5:1),

«Сельта» — «Мурсия» — 1:0 (2:0).
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