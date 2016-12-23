«Алькоркон» по пенальти одолел «Эспаньол» и вышел 1/8 финала Кубка Испании

Основное время встречи, прошедшей в четверг в Корнелье, завершилось со счетом 1:1. На гол Альваро (20-я минута) «Эспаньол» ответил точным ударом Эрнана Переса (84-я). Первая встреча этих команд также завершилась со счетом 1:1, поэтому было назначено дополнительное время, завершившееся без голов. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Алькоркона» — 4:3.

Соперник «Алькоркона» по 1/8 финала турнира определится по результатам жеребьевки, которая состоится 23 декабря.

Результаты других матчей 1/16 финала, прошедших в четверг:

«Алавес» — «Химнастик де Таррагона» — 3:0 (по сумме двух матчей — 6:0),

«Атлетик» — «Расинг» — 3:0 (5:1),

«Сельта» — «Мурсия» — 1:0 (2:0).