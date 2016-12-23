«Рома» одержала волевую победу над «Кьево»

«Рома» на домашнем стадионе «Олимпико» обыграла «Кьево» (3:1). На 37-й минуте Джонатан де Гузман вывел гостей вперёд, но в добавленное к первому тайму время Стефан Эль-Шаарави точно пробил со штрафного удара и сравнял счёт. В начале второй половины игры Эдин Джеко расстрелял ворота соперника, а на 93-й минуте Диего Перотти реализовал пенальти и закрепил победу римлян.



«Кальяри» на своём поле переиграл «Сассуоло» (4:3). Ещё в первом тайме гости остались вдесятером, но к середине второй половины вели со счётом 3:1. Впрочем, команда из Сардинии в большинстве сумела совершить рывок и одержала волевую победу.



В других матчах тура «Торино» победил «Дженоа» (1:0), «Палермо» и «Пескара» не выявили победителя (1:1), а «Сампдория» сыграла вничью с «Удинезе» (0:0).