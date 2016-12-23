«Рома» одержала волевую победу над «Кьево»
В 18-м туре чемпионата Италии состоялось пять матчей.
«Рома» на домашнем стадионе «Олимпико» обыграла «Кьево» (3:1). На 37-й минуте Джонатан де Гузман вывел гостей вперёд, но в добавленное к первому тайму время Стефан
«Кальяри» на своём поле переиграл «Сассуоло» (4:3). Ещё в первом тайме гости остались вдесятером, но к середине второй половины вели со счётом 3:1. Впрочем, команда из Сардинии в большинстве сумела совершить рывок и одержала волевую победу.
В других матчах тура «Торино» победил «Дженоа» (1:0), «Палермо» и «Пескара» не выявили победителя (1:1), а «Сампдория» сыграла вничью с «Удинезе» (0:0).
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