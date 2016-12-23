«Наполи» благодаря голу с пенальти в концовке спасся от поражения во Флоренции

На 24-й минуте Лоренцо Инсинье счёт открыл. Отыграться «фиалки» сумели в начале второго тайма — счёт сравнял Федерико Бернардески. Однако три минуты спустя Дрис Мертенс вывел гостей вперёд. Впрочем буквально сразу же Бернардески оформил дубль, сделав счёт 2:2. На 82-й минуте Мауро Сарате вывел вперёд «Фиорентину». Спастись от поражения «Наполи» сумел в компенсированное время, когда Маноло Габбьядини реализовал пенальти.



В таблице итальянского первенства «Фиорентина» (27 очков) располагается на девятой строчке, а «Наполи» (35 очков) занимает третье место.