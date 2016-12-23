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23 декабря 2016, 1:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Зенита» по 1/16 финала ЛЕ «Андерлехт» обыграл «Гент»

«Андерлехт», являющийся соперником «Зенита» на стадии 1/16 финала Лиги Европы, в матче 20-го тура чемпионата Бельгии в гостях выиграл со счётом 3:2 у «Гента».

«Гент» открыл счёт на 25-й минуте, но четыре минуты спустя Лукаш Теодорчик счёт сравнял. Ещё в первом тайме хозяева остались вдесятером из-за удаления. На 56-й минуте Теодорчик вывел «Андерлехт» вперёд, а на 74-й минуте Александру Кипчу сделал счёт 3:1. На 87-й минуте «Гент» с пенальти сократил разрыв в счёте до минимального.

В таблице бельгийского чемпионата «Андерлехт» располагается на третьей строчке, отставая от лидирующего «Брюгге» на два очка.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» состоится 16 февраля в Брюсселе.

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