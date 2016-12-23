Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28228236/
23 декабря 2016, 0:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шелви не будет подавать апелляцию на свою дисквалификацию за расистские слова

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви сообщил, что не намерен подавать апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии, которая дисквалифицировала футболиста на пять матчей за расистские высказывания в отношении хавбека «Вулверхэмптон Уондерерс» Ромена Сеса.

«Я разочарован в связи с этим наказанием, так как считаю, что не использовал никаких оскорбительных выражений. Наша апелляция вряд ли будет одобрена, поэтому мы приняли решение отказаться от дальнейших шагов по этому инциденту», — цитирует Шелви The Guardian.

Шелви обвинялся в том, что во время матча 8-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» (0:2) 17 сентября нарушил нормы поведения и использовал в своей речи оскорбительные высказывания, содержащие элементы этнической, национальной или расовой дискриминации. Помимо дисквалификации на пять матчей игрока оштрафовали на £ 100 тыс (около € 119 тыс.).

Ньюкасл Юнайтед
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Футболист «Ньюкасла» Шелви дисквалифицирован на пять игр за расистские высказывания

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала игрока «Ньюкасла» Джонджо Шелви на пять матчей и оштрафовала на ?100 тысяч за расистские высказывания в матче против «Вулверхэмптона». Об этом сообщает Би-би-си.
Еще 2 новости  Все новости
7 декабря

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира

Шарм и обаяние. 6 известных иностранных киберспортсменок

Самедов устроил прощальную вечеринку перед уходом из «Локомотива»