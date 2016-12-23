Шелви не будет подавать апелляцию на свою дисквалификацию за расистские слова

«Я разочарован в связи с этим наказанием, так как считаю, что не использовал никаких оскорбительных выражений. Наша апелляция вряд ли будет одобрена, поэтому мы приняли решение отказаться от дальнейших шагов по этому инциденту», — цитирует Шелви The Guardian.



Шелви обвинялся в том, что во время матча 8-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» (0:2) 17 сентября нарушил нормы поведения и использовал в своей речи оскорбительные высказывания, содержащие элементы этнической, национальной или расовой дискриминации. Помимо дисквалификации на пять матчей игрока оштрафовали на £ 100 тыс (около € 119 тыс.).