Шелви не будет подавать апелляцию на свою дисквалификацию за расистские слова
Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви сообщил, что не намерен подавать апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии, которая дисквалифицировала футболиста на пять матчей за расистские высказывания в отношении хавбека «Вулверхэмптон Уондерерс» Ромена Сеса.
«Я разочарован в связи с этим наказанием, так как считаю, что не использовал никаких оскорбительных выражений. Наша апелляция вряд ли будет одобрена, поэтому мы приняли решение отказаться от дальнейших шагов по этому инциденту», — цитирует Шелви The Guardian.
Шелви обвинялся в том, что во время матча 8-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» (0:2) 17 сентября нарушил нормы поведения и использовал в своей речи оскорбительные высказывания, содержащие элементы этнической, национальной или расовой дискриминации. Помимо дисквалификации на пять матчей игрока оштрафовали на £ 100 тыс (около € 119 тыс.).
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