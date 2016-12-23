Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28228118/
23 декабря 2016, 0:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Алавес» и «Сельта» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

«Алавес» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромил «Химнастик» (3:0) и вышел в следующую стадию турнира.

Также в 1/8 финала турнира прошла «Сельта», которая по сумме двух матчей обыграла «УКАМ Мурсию».

Кубок Испании.

1/16 финала.

«Алавес» — «Химнастик» — 3:0 (3:0).

Голы: Мендес, 12 (1:0). Собрино, 31 — с пенальти (2:0). Крстичич, 40 (3:0).

Предупреждение: Какабадзе, 27.

Удаление: Какабадзе (Химнастик), 30.

Судья: Клос Гомес.

22 декабря. Витория. Стадион Mendizorroza.

Первый матч — 3:0.

«Сельта» — «УКАМ Мурсия» — 1:0 (1:0).

Гол: Диас, 30 (1:0).

Судья: Виканди Гарридо.

22 декабря. Виго. Стадион Balaidos.

Первый матч — 1:0.

Сельта
Новости Матчи Состав Статистика
Алавес
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
20 декабря

Какие страсти кипят в семье Криштиану Роналду

Нашего парня в НХЛ назвали редкостным уродом и скотиной

"Зенит" решил усложнить Витселю жизнь