«Алавес» и «Сельта» вышли в 1/8 финала Кубка Испании
«Алавес» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромил «Химнастик» (3:0) и вышел в следующую стадию турнира.
Также в 1/8 финала турнира прошла «Сельта», которая по сумме двух матчей обыграла «УКАМ Мурсию».
Кубок Испании.
1/16 финала.
«Алавес» — «Химнастик» — 3:0 (3:0).
Голы: Мендес, 12 (1:0). Собрино, 31 — с пенальти (2:0). Крстичич, 40 (3:0).
Предупреждение: Какабадзе, 27.
Удаление: Какабадзе (Химнастик), 30.
Судья: Клос Гомес.
22 декабря. Витория. Стадион Mendizorroza.
Первый матч — 3:0.
«Сельта» — «УКАМ Мурсия» — 1:0 (1:0).
Гол: Диас, 30 (1:0).
Судья: Виканди Гарридо.
22 декабря. Виго. Стадион Balaidos.
Первый матч — 1:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter