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22 декабря 2016, 23:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лидер Лиги 1 «Ницца» лишилась Беланда из-за травмы на срок от 4 до 6 недель

Полузащитник «Ниццы» Юнес Беланда выбыл из строя из-за травмы, полученной в матче 19-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (0:0).

У марокканского хавбека диагностирован перелом пальца ноги. Как сообщает официальный сайт текущего лидера французского чемпионата, 26-летний футболист будет вынужден пропустить четыре-шесть недель.

В текущем сезоне Беланда сыграл в 16 матчах (14 в стартовом составе) Лиги 1, забил три гола и отдал три голевых передачи. В матче с «Бордо» он получил красную карточку.

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