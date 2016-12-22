Лидер Лиги 1 «Ницца» лишилась Беланда из-за травмы на срок от 4 до 6 недель

У марокканского хавбека диагностирован перелом пальца ноги. Как сообщает официальный сайт текущего лидера французского чемпионата, 26-летний футболист будет вынужден пропустить четыре-шесть недель.



В текущем сезоне Беланда сыграл в 16 матчах (14 в стартовом составе) Лиги 1, забил три гола и отдал три голевых передачи. В матче с «Бордо» он получил красную карточку.