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22 декабря 2016, 23:02 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Фенербахче» обыграл «Менемен Беледияспор» в Кубке Турции

Соперник футбольного клуба «Краснодар» по плей-офф Лиги Европы «Фенербахче» обыграл «Менемен Беледияспор» в матче Кубка Турции.

Встреча третьего тура второго этапа турнира в группе С завершилась со счетом 1:0 в пользу «Фенербахче». Гол забил Фернандао на 22-й минуте с пенальти.

Стамбульский клуб сыграет с «Краснодаром» в рамках 1/16 финала Лиги Европы 16 февраля в Краснодаре, ответная встреча пройдет 22 февраля.

Фенербахче
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