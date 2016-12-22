Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Фенербахче» обыграл «Менемен Беледияспор» в Кубке Турции

Встреча третьего тура второго этапа турнира в группе С завершилась со счетом 1:0 в пользу «Фенербахче». Гол забил Фернандао на 22-й минуте с пенальти.

Стамбульский клуб сыграет с «Краснодаром» в рамках 1/16 финала Лиги Европы 16 февраля в Краснодаре, ответная встреча пройдет 22 февраля.