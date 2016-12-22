Мораес: Ребров даёт шанс молодым игрокам «Динамо» К, и они его используют
Нападающий киевского «Динамо» и лучший бомбардир осеннего этапа чемпионата Украины Жуниор Мораес подвёл итоги первой части сезона для своей команды.
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«Да, сейчас мы уступаем в чемпионате “Шахтёру”, но у нас ещё будет две очные встречи во второй части чемпионата. Всё в наших руках. К тому же я вижу, как прибавляют в мастерстве наши молодые ребята. Сергей Ребров даёт им шанс, и они его используют», — отметил Мораес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентином Васильевым.
В текущем сезоне Мораес является лучшим бомбардиром среди бразильских игроков в 10 ведущих европейских первенствах. В его активе 10 голов в 16 матчах украинской
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