Мораес: Ребров даёт шанс молодым игрокам «Динамо» К, и они его используют

«Да, сейчас мы уступаем в чемпионате “Шахтёру”, но у нас ещё будет две очные встречи во второй части чемпионата. Всё в наших руках. К тому же я вижу, как прибавляют в мастерстве наши молодые ребята. Сергей Ребров даёт им шанс, и они его используют», — отметил Мораес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентином Васильевым.



В текущем сезоне Мораес является лучшим бомбардиром среди бразильских игроков в 10 ведущих европейских первенствах. В его активе 10 голов в 16 матчах украинской Премьер-лиги. На втором месте форвард испанского «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе (9 голов), на третьем — нападающий «Рубина» Жонатас (8).