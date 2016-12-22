Объявлены трое претендентов на награду лучшему африканскому игроку года

Как сообщает официальный сайт африканской конфедерации футбола, на приз претендуют нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг (Габон), форвард «Ливерпуля» Садио Мане (Сенегал) и полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез (Алжир).



В ранее объявленном списке из пяти претендентов помимо вышеназванных игроков присутствовали Мохамед Салах («Рома», Египет) и Ислам Слимани («Лестер», Алжир).



Победитель будет оглашён на церемонии, которая состоится в четверг, 5 января, в Абудже (Нигерия).

По итогам прошлого года приз лучшему африканскому игроку достался Обамейянгу, который теперь может выиграть награду во второй раз подряд.