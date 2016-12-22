Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28227587/
22 декабря 2016, 22:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Объявлены трое претендентов на награду лучшему африканскому игроку года

Определены трое претендентов на награду лучшему африканскому игроку 2016 года.

Как сообщает официальный сайт африканской конфедерации футбола, на приз претендуют нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг (Габон), форвард «Ливерпуля» Садио Мане (Сенегал) и полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез (Алжир).

В ранее объявленном списке из пяти претендентов помимо вышеназванных игроков присутствовали Мохамед Салах («Рома», Египет) и Ислам Слимани («Лестер», Алжир).

Победитель будет оглашён на церемонии, которая состоится в четверг, 5 января, в Абудже (Нигерия).

По итогам прошлого года приз лучшему африканскому игроку достался Обамейянгу, который теперь может выиграть награду во второй раз подряд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Шелви не будет подавать апелляцию на свою дисквалификацию за расистские слова

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви сообщил, что не намерен подавать апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии, которая дисквалифицировала футболиста на пять матчей за расистские высказывания в отношении хавбека «Вулверхэмптон Уондерерс» Ромена Сеса.
Еще 7 новостей  Все новости
7 декабря

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира

Шарм и обаяние. 6 известных иностранных киберспортсменок

Самедов устроил прощальную вечеринку перед уходом из «Локомотива»