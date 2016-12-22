Объявлены трое претендентов на награду лучшему африканскому игроку года
Определены трое претендентов на награду лучшему африканскому игроку 2016 года.
Как сообщает официальный сайт африканской конфедерации футбола, на приз претендуют нападающий дортмундской «Боруссии»
В ранее объявленном списке из пяти претендентов помимо вышеназванных игроков присутствовали Мохамед Салах («Рома», Египет) и Ислам Слимани («Лестер», Алжир).
Победитель будет оглашён на церемонии, которая состоится в четверг, 5 января, в Абудже (Нигерия).
По итогам прошлого года приз лучшему африканскому игроку достался Обамейянгу, который теперь может выиграть награду во второй раз подряд.
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