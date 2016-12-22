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22 декабря 2016, 22:23 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» опередила клубы Польши, Румынии и Турции в борьбе за Лулаку

Помимо «Астаны», в числе возможных вариантов продолжения карьеры у лучшего бомбардира чемпионата Румынии Аздрена Лулаку были ещё пять клубов из трёх стран, сообщает Sports.kz.

Помимо <span class=error>Астаны</span> в числе возможных вариантов продолжения карьеры у лучшего бомбардира чемпионата Румынии <span class=error>Аздрена</span> <span class=error>Лулаку</span> были ещё пять клубов из трёх стран сообщает Sports.kz. Увеличить
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Так, 28-летнего форварда румынского «Газ Метана» рассчитывали видеть в своих рядах и более титулованные клубы страны — бухарестские «Динамо» и «Стяуа», однако их предложения, равно как и предложения польских «Легии» и «Леха», не заинтересовали футболиста. Конкретным было предложение турецкого «Сивасспора» — годовой оклад в размере 275 000 евро, но оно также осталось без внимания Лулаку. Таким образом, его выбор пал на «Астану», где Аздрен, по информации румынских СМИ, будет зарабатывать 40 тысяч евро в месяц.

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