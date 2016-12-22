Болгарские СМИ: Экс-полузащитник «Марселя» может продолжить карьеру в Казахстане

«Гади сказал, что если и будет играть за болгарский клуб, то только за “Спартак” — независимо от того, в какой лиге мы будем выступать — в первой, во второй. Так что интерес к нему со стороны других болгарских клубов исключён в принципе. Если мы и продадим его, то только заграницу. Сейчас мы ведём переговоры с российской и казахстанской командами. Пока я не хочу называть их. Конечно, моё личное желание — это чтобы Крис остался с нами», — сказал владелец «Спартака» Иван Динов.



Крис Гади — воспитанник французского «Марселя»: с 2011 по 2013 год он провёл 3 матча за главную команду. Затем он на правах аренды выступал за французскую «Булонь», после чего перебрался в Болгарию — «Локомотив» (Пловдив), «Берое». До «Спартака» последним клубом Гади был португальский «Атлетико».