Тренер «Валенсии» заявил, что прямо сейчас Максимович не нужен клубу
Главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли после победы над «Леганесом» в Кубке Испании прокомментировал возможное подписание полузащитника «Астаны» Неманьи Максимовича, сообщает Sports.kz со ссылкой на Fichajes.net.
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— Максимович — очень интересный молодой игрок с хорошей перспективой, но на данный момент у нас хватает молодых футболистов. Я хочу, чтобы играли именно они. Поэтому его возможный переход не является для нас приоритетом, — сказал Пранделли.
Отметим, что, помимо «Валенсии», агент Максимовича, Владимир Югович, также вёл переговоры с руководством португальского «Спортинга».
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