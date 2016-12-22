Тренер «Валенсии» заявил, что прямо сейчас Максимович не нужен клубу

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— Максимович — очень интересный молодой игрок с хорошей перспективой, но на данный момент у нас хватает молодых футболистов. Я хочу, чтобы играли именно они. Поэтому его возможный переход не является для нас приоритетом, — сказал Пранделли.



Отметим, что, помимо «Валенсии», агент Максимовича, Владимир Югович, также вёл переговоры с руководством португальского «Спортинга».