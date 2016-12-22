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22 декабря 2016, 21:58 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Тренер «Валенсии» заявил, что прямо сейчас Максимович не нужен клубу

Главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли после победы над «Леганесом» в Кубке Испании прокомментировал возможное подписание полузащитника «Астаны» Неманьи Максимовича, сообщает Sports.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Главный тренер Валенсии <span class=error>Чезаре</span> <span class=error>Пранделли</span> после победы над Леганесом в Кубке Испании прокомментировал возможное подписание полузащитника <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Неманьи</span> Максимовича сообщает Sports.kz со ссылкой на Fichajes.net. Увеличить
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 — Максимович — очень интересный молодой игрок с хорошей перспективой, но на данный момент у нас хватает молодых футболистов. Я хочу, чтобы играли именно они. Поэтому его возможный переход не является для нас приоритетом, — сказал Пранделли.

Отметим, что, помимо «Валенсии», агент Максимовича, Владимир Югович, также вёл переговоры с руководством португальского «Спортинга».

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