Валиуллин присоединился к «Кайсару»

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Валиуллин всю свою карьеру провел в Уральске, в прошлом сезоне отыграл в Премьер-Лиге 30 матчей и отметился двумя голами.



Стоит отметить, что сегодня Валиуллин успел забить и за «волков» в товарищеском матче с костанайским «Тоболом», который завершился ничьей — 1:1.