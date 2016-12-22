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22 декабря 2016, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Валиуллин присоединился к «Кайсару»

22-летний полузащитник уральского «Акжайыка» Руслан Валиуллин находится на сборе кызылординского «Кайсара» в Турции, пишет Sports.kz.

22-летний полузащитник уральского Акжайыка Руслан Валиуллин находится на сборе кызылординского <span class=error>Кайсара</span> в Турции пишет Sports.kz. Увеличить
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Валиуллин всю свою карьеру провел в Уральске, в прошлом сезоне отыграл в Премьер-Лиге 30 матчей и отметился двумя голами.

Стоит отметить, что сегодня Валиуллин успел забить и за «волков» в товарищеском матче с костанайским «Тоболом», который завершился ничьей — 1:1.

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