Валиуллин присоединился к «Кайсару»
22-летний полузащитник уральского «Акжайыка» Руслан Валиуллин находится на сборе кызылординского «Кайсара» в Турции, пишет Sports.kz.
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Валиуллин всю свою карьеру провел в Уральске, в прошлом сезоне отыграл в
Стоит отметить, что сегодня Валиуллин успел забить и за «волков» в товарищеском матче с костанайским «Тоболом», который завершился ничьей — 1:1.
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