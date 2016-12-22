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22 декабря 2016, 20:38 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Лулич дисквалифицирован на 20 дней за расистские высказывания в адрес Рюдигера

Федерация футбола Италии вынесла решение по делу полузащитника «Лацио» Сенада Лулича о расистских высказываниях в адрес защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, сообщает Football Italia.

29-летний босниец отстранен от футбольной деятельности на 20 дней за свои высказывания, а также заплатит 10 тысяч долларов штрафа.

Отметим, что Лулич сыграл в последнем туре чемпионата Италии против «Интера», где его команда уступила со счетом 0:3. Свое наказание футболист понес за заявление, что Рюдигер два года назад продавал носки в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом.
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