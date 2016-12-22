«ПСЖ» и «Вольфсбург» достигли соглашения по трансферу Дракслера

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По данным RMC Sport, сумма трансфера составит около € 35 млн. «ПСЖ» уже согласовал с 23-летним игроком контракт сроком на четыре с половиной года.



В то же время ожидается, что из «ПСЖ» зимой уйдёт нападающий Хесе Родригес. 23-летний форвард согласился перейти в «Лас-Пальмас» на правах аренды. В данный момент клубы ведут переговоры, главной темой которых является заработная плата игрока. Сообщается, что оба перехода должны быть оформлены после рождественских праздников.