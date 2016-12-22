Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28226704/
22 декабря 2016, 20:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» и «Вольфсбург» достигли соглашения по трансферу Дракслера

«ПСЖ» и «Вольфсбург» достигли соглашения о переходе немецкого полузащитника Юлиана Дракслера в парижский клуб.

<span class=error>ПСЖ</span> и Вольфсбург достигли соглашения о переходе немецкого полузащитника Юлиана Дракслера в парижский клуб. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным RMC Sport, сумма трансфера составит около € 35 млн. «ПСЖ» уже согласовал с 23-летним игроком контракт сроком на четыре с половиной года.

В то же время ожидается, что из «ПСЖ» зимой уйдёт нападающий Хесе Родригес. 23-летний форвард согласился перейти в «Лас-Пальмас» на правах аренды. В данный момент клубы ведут переговоры, главной темой которых является заработная плата игрока. Сообщается, что оба перехода должны быть оформлены после рождественских праздников.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Вольфсбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 декабря

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира

Шарм и обаяние. 6 известных иностранных киберспортсменок

Самедов устроил прощальную вечеринку перед уходом из «Локомотива»