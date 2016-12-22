Куртуа сообщил друзьям и партнёрам по «Челси», что летом перейдёт в «Реал»
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа следующим летом может перейти в «Реал».
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По данным Marca, бельгийский вратарь сообщил о своём желании вернуться в испанскую Примеру и уже уведомил друзей и одноклубников по «Челси» о своём предстоящем переходе в мадридский клуб летом.
Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что «Реал» ведёт переговоры о переходе Куртуа, контракт которого с «Челси» истекает летом 2019 года.
Интересно, что ранее Куртуа выступал на правах аренды за другой клуб из Мадрида — «Атлетико».
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