Яковенко и Сивуха будут помогать Рахаеву в «Актобе»
Украинец Игорь Рахаев, в начале декабря назначенный главным тренером «Актобе», определился со своими помощниками.
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По данным FootBoom, ассистентами 43-летнего специалиста будут работавший в «Металлисте» Сергей Яковенко и
Отметим, что Яковенко и Ушмаев ранее помогали Игорю Рахаеву в работе с первой командой «Металлиста».
В чемпионате Казахстана-2016 клуб из Актобе финишировал на шестом месте.
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