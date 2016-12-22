Яковенко и Сивуха будут помогать Рахаеву в «Актобе»

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По данным FootBoom, ассистентами 43-летнего специалиста будут работавший в «Металлисте» Сергей Яковенко и экс-тренер вратарей сборной Украины Юрий Сивуха. Еще один украинец — Юрий Ушмаев, также трудившийся в «Металлисте» — назначен наставником дубля «Актобе».



Отметим, что Яковенко и Ушмаев ранее помогали Игорю Рахаеву в работе с первой командой «Металлиста».



В чемпионате Казахстана-2016 клуб из Актобе финишировал на шестом месте.