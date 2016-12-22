К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Свои подписи под контрактом сегодня поставили с одной стороны — директор ФК «Окжетпес» Николай Панин, с другой стороны — игрок. Трудовой договор рассчитан на один год.



Напомним, футболист уже выступал ранее за синегорцев.