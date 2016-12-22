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22 декабря 2016, 19:43 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Марочкин — игрок «Окжетпеса»

На проходящих в Турции учебно-тренировочных сборах кокшетауский «Окжетпес» подписал трудовое соглашение с защитником Александром Марочкиным.

На проходящих в Турции <nobr>учебно-тренировочных</nobr> сборах кокшетауский Окжетпес подписал трудовое соглашение с защитником Александром <span class=error>Марочкиным</span>. Увеличить
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Свои подписи под контрактом сегодня поставили с одной стороны — директор ФК «Окжетпес» Николай Панин, с другой стороны — игрок. Трудовой договор рассчитан на один год.

Напомним, футболист уже выступал ранее за синегорцев.

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