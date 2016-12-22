Марочкин — игрок «Окжетпеса»
На проходящих в Турции
учебно-тренировочных сборах кокшетауский «Окжетпес» подписал трудовое соглашение с защитником Александром Марочкиным.
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Свои подписи под контрактом сегодня поставили с одной стороны — директор ФК «Окжетпес» Николай Панин, с другой стороны — игрок. Трудовой договор рассчитан на один год.
Напомним, футболист уже выступал ранее за синегорцев.
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