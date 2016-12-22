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22 декабря 2016, 19:42 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Тобол» сыграл вничью с «Кайсаром» в Турции

Футболисты «Тобола» в товарищеском матче на сборах в Турции сыграли вничью с «Кайсаром», сообщает официальный сайт костанайского клуба.

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Игра завершилась со счетом 1:1. На гол австрийского хавбека «Тобола» Томаша Шимковича на 38-й минуте кызылординцы ответили мячом полузащитника Руслана Валиулина на 82-й.

Был в этом матче и пенальти. На 12-й минуте игрок «Кайсара» не смог забить с одиннадцатиметрового.

Ранее «Кайсар» сыграл вничью с «Окжетпесом» (0:0) и победил суданский «Аль-Меррейх» (2:0). С африканским клубом встречался и «Тобол» (2:1).

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