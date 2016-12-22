«Тобол» сыграл вничью с «Кайсаром» в Турции
Футболисты «Тобола» в товарищеском матче на сборах в Турции сыграли вничью с «Кайсаром», сообщает официальный сайт костанайского клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра завершилась со счетом 1:1. На гол австрийского хавбека «Тобола» Томаша Шимковича на 38-й минуте кызылординцы ответили мячом полузащитника Руслана Валиулина на 82-й.
Был в этом матче и пенальти. На 12-й минуте игрок «Кайсара» не смог забить с одиннадцатиметрового.
Ранее «Кайсар» сыграл вничью с «Окжетпесом» (0:0) и победил суданский «Аль-Меррейх» (2:0). С африканским клубом встречался и «Тобол» (2:1).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter