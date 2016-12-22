«Бавария»: демонстрация силы. Чемпион бьет главного преследователя

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

УРОК ТУРА: АНЧЕЛОТТИ И КОМПАНИЯ ДАЛИ «ЛЕЙПЦИГУ» МАСТЕР-КЛАСС

«Бавария» выдала лучшую игру в сезоне. За это ее фаны должны быть благодарны и «Лейпцигу». Сенсационный новичок, который в чемпионате играл свежо, толково, эффективно и перед последним матчем года шел вровень с матерыми чемпионами, заставил несколько сонных порой в сезоне мюнхенцев встряхнуться. И показать, наконец, то, на что они действительно способны. Предельно мотивированные мюнхенцы действовали агрессивно, с высочайшей концентрацией, все время «сидели» на ногах соперника, быстрее его принимали решения, на редкость успешно применяли молниеносный прессинг при потере мяча. В общем играли так, как болельщики от них давно ждали. Это было доминирование, демонстрация силы.

Карло Анчелотти с удовлетворением наблюдал за происходящим, и его знаменитая левая бровь, которая обычно чутко реагирует, если что не так, по сути, не вздымалась. Все шло по его заранее написаннному сценарию. Итальянец не раз повторял, что главное «выстрелить» в самый нужный момент. Правда, обычно имел в виду весну Лигу чемпионов. Но и сейчас в бундеслиге тоже позарез надо было «стукнуть кулаком по столу». И тренеру это эффектно удалось. Дело не только в том, что здорово настроил команду. Он ее в этом матче и очень разумно выстроил. Неожиданно для многих в запасе остались Мюллер и Рибери (француз выбежал на газон только после перерыва), а хавбек Тиагу Алькантара выдвинулся вперед на позицию «десятки». Не многие верили, что против стремительного «Лейпцига» сыграет несколько медленный Хаби Алонсо, однако Анчелотти сделал на ветерана ставку и не прогадал.

Оптимальной выглядела и защитная линия — Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба. В этом сочетании она играла в пятый раз, и команда добилась пятой победы с общим счетом 14:0. Конечно, в обороне выделялся Хуммельс — жгучий брюнет удивил всех пшеничной копной. Но это не была заготовка Анчелотти. Блондином стал потому, что еще в Октоберфест проиграл пари партнеру по команде. На поле же Хуммельс никому не уступал. Именно он ювелирным длинным пасом бросил в прорыв Дугласа Косту — того сбил неудачно вышедший из ворот голкипер Гулачи, и судья назначил пенальти. К слову, другие голы тоже стали следствием ошибок гостей. Но принуждали-то их к ним баварцы! Под сумасшедшим давлением чемпионов футболисты «Лейпцига» явно растерялись, стали непохожими на самих себя, выглядели действительно новичками бундеслиги. Но понять можно — с футбольными монстрами такого масштаба ранее не встречались.

А поймавшие кураж хозяева получали на поле удовольствие и забивали эпохальные голы. Мяч Тиагу Алькантары стал 3800-м для «Баварии» в бундеслиге. Испанец, который вообще был лучшим на поле, выдал и голевой пас соотечественнику Хаби Алонсо. Тот провел свой девятый мяч в официальных матчах за мюнхенцев — и впервые из штрафной площади. Реализовавший пенальти Левандовски отличился в бундеслиге в 133 раз и догнал по результативности среди иностранцев бразильца Элбера. Впереди только Писарро — 190 попаданий в цель. Одновременно Левандовски стал единственным в бундеслиге игроком, который огорчал каждую из 18 участвующих ныне в турнире команд.

Все эти события произошли в первом тайме. Второй после баварского «града» оказался формальностью. Тем более что гости остались вдесятером после фола на 30-й минуте своего лидера Форсберга против Лама. Впрочем, после перерыва у мюнхенцев тоже было достаточно возможностей увеличить счет. Так что, можно сказать, выскочку поставили на место? Думается, это не совсем тот случай. Прежде всего потому, что «Лейпциг» — не выскочка. Команда это доказывала 15 туров подряд, и одно поражение все перечеркнуть не может. Да и отстает теперь она от лидера всего на 3 очка. Но то, что «Лейпциг» многое для себя в этом матче может почерпнуть, это факт.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТУРА: «БОРУССИЯ» НА КАЧЕЛЯХ

Для желто-черных в этот день было много плюсов и минусов. Перечислим.

Плюс. Перед матчем опорник, 21-летний талант Вайгль, который, говорят, был на карандаше у многих матерых европейских клубов, объявил по видео, что продлил контракт c «Боруссией» до 2021 года.

Минус. В седьмом матче подряд дортмундцы по ходу игры уступали 0:1. На этот раз ослабленная защита, в которой не было травмированных Папастатопулоса и Пищека, сама привезла себе гол.

Плюс. Команда снова проявила волю: из семи матчей, в которых пропустила первой, проиграла только один — во Франкфурте (1:2).

Минус. Судейские решения, как и в прошлом туре против «Хоффенхайма», дортмундцев порой огорчали. Арбитр, например, не назначил на 56 минуте пенальти за грубую игру против Кагавы.

Плюс. У «Боруссии» есть 19-летний Дембеле. Чернокожий француз, которому сейчас нет равных в бундеслиге по части скоростного дриблинга, в шести своих последних матчах в чемпионате набрал по системе «гол+пас» 6 очков (3+3).

Минус. Удача не на стороне желто-черных. Удар Гетце пришелся в штангу, Кагава, Обамеянг и Шюррле не использовали верные шансы.

Плюс. Несмотря на множество напряженнейших матчей в сезоне, сил у дортмундцев вагон. Во втором тайме почти непрерывно атаковали, после 50-й минуты соотношение ударов по воротам 12:0 в их пользу.

Минус. Это была третья подряд ничья «Боруссии». В сравнении с прошлым сезоном на данном отрезке турнирной дистанции у нее на 11 очков меньше.

Плюс. Закончилась, наконец, первая часть чемпионата… Большие ожидания дортмундских болельщиков она, увы, не оправдала. С мечтами о чемпионстве, наверное, можно расстаться.

УДАР ТУРА: 30 МЕТРОВ — НЕ ДИСТАНЦИЯ

За несколько часов до матча футболисты «Герты» побывали у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, неподалеку от которой на днях грузовик врезался в толпу на рождественском рынке. На месте страшной трагедии команда возложила венок….

Ну, а потом на «Олимпиаштадионе» берлинцы в восьмом своем домашнем матче чемпионата выиграли в седьмой раз (уступили только в 14-м туре «Вердеру» — 0:1). В среду счет потрясающим ударом левой со штрафного с 30 метров открыл Платтенхардт — мяч угодил точно в правый верхний угол ворот «Дармштадта». Это уже шестой гол защитника «Герты» в бундеслиге — и все со «стандартов», в нынешнем сезоне он провел со штрафного свой второй мяч. После победы над неудачником турнира («Дармштадт» проиграл во всех 8 последних турах, на выезде в текущем чемпионате не взял ни одного очка) берлинцы поднялись на третью строчку турнирной таблицы. В 16 турах «Старая дама» собрала 30 очков — это второй результат в истории ее выступлений в немецком высшем свете. Успешней, чем нынче, «Герта» была только в сезоне-1974/1975.

ОТСТАВКА ТУРА: МЕНХЕНГЛАДБАХЦЫ УВОЛИЛИ ШУБЕРТА

Из 16 матчей менхенгладбахцы проиграли 8. После поражения от «Вольфсбурга» был уволен 45-летний тренер «Боруссии» Шуберт, который, напомним, приняв в сентябре прошлого года у Фавра шедшую на последнем месте команду, вывел ее в Лигу чемпионов. Седьмая по счету тренерская отставка в нынешнем сезоне!

Теперь менхенгладбахцев возглавит Хеккинг, еще чуть более двух месяцев назад тренировавший «волков». Задача 52-летнего специалиста — срочно поднять «Боруссию», опустившуюся на 14-е место. Опыт спасательных работ у него есть: в 2010-м он вытащил из беды «Нюрнберг», которому грозило расставание с высшим дивизионом, а в зимнюю паузу чемпионата-2012/13 принял пребывавший на 15-й позиции «Вольфсбург» — и тоже уверенно удержал его в бундеслиге. В 2015-м специалист взял с «волками» Кубок страны и стал вице-чемпионом. Менхенгладбах для Хеккинга город не чужой — в 1983—1985 годах он выступал за «Боруссию», отыграв, правда, всего 6 матчей.

СКАЗКА ТУРА: КАК КОВАЧ ПРЕОБРАЗИЛ «АЙНТРАХТ»

Сегодня в это трудно поверить, но каких-то семь месяцев назад франкфуртцы бились в переходных матчах с «Нюрнбергом» за право остаться в высшем дивизионе. Сейчас же они уходят на рождественские каникулы на четвертом месте, в зоне Лиги чемпионов. Франкфуртцы в первой части нынешнего первенства ни разу не уступили дома (5 побед, 3 ничьи), хотя принимали «Шальке», «Байер», «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Герту». В последний раз подобное удавалось им лишь в сезоне-1992/93, когда в команде блистали Йебоа, Окоча, Цхададзе, Байн, Штайн, Бинц….

Вообще «Айнтрахт» в текущем чемпионате 7 раз отыграл на «ноль», пропустив лишь 12 мячей — прочнее оборона только у «Баварии» (9). Конечно, все сейчас превозносят главного архитектора успеха Нико Ковача, который, придя в марте, сначала спас команду от бездны второй лиги, а теперь поднял ее в зону еврокубков. Впрочем, сам хорватский тренер не склонен впадать в эйфорию и собирается дальше кропотливо совершенствовать игру подопечных. А работать есть над чем: счет 3:0 против «Майнца» — не совсем по игре. В некоторых эпизодах хозяевам явно везло, к тому же гостей подвел форвард Кордоба, после удаления которого у «Айнтрахта» появилось на поле больше свободных зон.

«Боруссия» М — «Вольфсбург» — 1:2 (0:1). Голы: Калиджури, 3 (0:1). Азар, 52 (1:1). Гомес, 57 (1:2). 47 067.

«Боруссия» Д — «Аугсбург» — 1:1 (0:1). Голы: Чи Дон Вон, 33 (0:1). Дембеле, 47 (1:1). 81 360.

«Айнтрахт» — «Майнц» — 3:0 (1:0). Голы: Хргота, 18 (1:0). Баркок, 75 (2:0). Хргота, 85 (3:0). Удаление: Кордоба (М), 55. 48 500.