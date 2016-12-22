Обвиненный в коррупции Эллардайс может возглавить «Кристал Пэлас»

Сегодня руководство «орлов» уволило главного тренера Алана Пардью за неудовлетворительные результаты команды — «Пэлас» идет на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, Эллардайс был уволен из сборной после обвинений в коррупции со стороны британских журналистов, которые под видом бизнесменов с Дальнего Востока предложили тренеру национальной команды 400 тысяч фунтов за махинации на трансферном рынке. Представители СМИ сняли на видео разговор, в котором Эллардайс объяснил им, как обойти запрет, запрещающий третьим лицам иметь права на футболистов.