Новая веха в истории «Алтая». В 2018 году станет чемпионом Казахстана?
Клуб благодаря победе над «Таразом» в переходном матче пробился в
премьер-лигу.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Алтаю» предстоит дебютировать в
Данное слияние оставим за скобки, так как многие говорили, что это было неправильно и некорректно по отношению к историю команд. Поэтому поговорим о делах насущных, ведь «Алтай» создавался для амбициозных задач. Одну из них уже выполнил, завоевав путевку в КПЛ. Хотя изначально планировалось занять первое место, но ничего страшного, главное ведь вышел. Остались следующие — попасть в первую шестерку в 2017 году и бороться за золотые медали в 2018-м. Об этом в декабре 2015 года объявил глава Управления физической культуры и спорта ВКО Елдос Чикенов.
Что ж, будем рады, если «Алтай» справится и со второй задачей. Правда, в случае расширения
Клуб
Да, продлили трудовые соглашения с Андреем Карповичем, Вячеславом Котляром, Дмитрием Колбунцовым, Пламеном Димовым, Дмитрием Шмидтом, Константином Заречным. Сватают в команду Алибека Булешева, Андрея Сидельникова, Артема Касьянова, но этого недостаточно для решения серьезных задач и уж тем более на ведение борьбы за чемпионский титул через год.
Одно лишь утешает, что клуб не имеет финансовых сбоев и еще можно сколотить крепкий состав. Но бороться за медали «Алтаю» рановато. Даже через
Напомним, «Алтай» занял второе место в первой лиге. 5 ноября в Астане команда под руководством Бориса Глушкова победила «Тараз» в переходном матче и завоевала путевку в
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