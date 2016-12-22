Новая веха в истории «Алтая». В 2018 году станет чемпионом Казахстана?

«Алтаю» предстоит дебютировать в премьер-лиге в следующем сезоне. В уходящем году команда из Семея была главным ньюсмейкером первой лиги. И во многом за счет нашумевшего объединения клубов «Востока» и «Спартака» с последующим преобразованием в «Алтай», передает корреспондент Vesti.kz.

Данное слияние оставим за скобки, так как многие говорили, что это было неправильно и некорректно по отношению к историю команд. Поэтому поговорим о делах насущных, ведь «Алтай» создавался для амбициозных задач. Одну из них уже выполнил, завоевав путевку в КПЛ. Хотя изначально планировалось занять первое место, но ничего страшного, главное ведь вышел. Остались следующие — попасть в первую шестерку в 2017 году и бороться за золотые медали в 2018-м. Об этом в декабре 2015 года объявил глава Управления физической культуры и спорта ВКО Елдос Чикенов.

Что ж, будем рады, если «Алтай» справится и со второй задачей. Правда, в случае расширения премьер-лиги до 14 клубов, претерпит изменение формат чемпионата и уже не будет деления на две шестерки. Хотя борьба за чемпионство предполагает по определению идти в верхней части турнирной таблицы. Но готов ли к этому «Алтай»? Видимо, нет.

Клуб по-прежнему не определился с главным тренером, тогда как идут разговоры о болгарском специалисте Илиане Илиеве, известном по работе в «Черно море», «Берое», «Левски» и «Локомотиве» (Пловдив), а также о возможном возвращении в клуб Сергея Тимофеева. Откровенно говоря, последнее выглядит более чем странно. Покинул клуб в преддверии переходного матча, по сути, бежав и не поверив в состоятельность подопечных квалифицироваться в премьер-лигу. И вот тебе на — может вернуться. Исходя из «корпоративной этики» данное возвращение состояться не должно. Уж лучше болгарин или на худой конец на посту главного тренера утвердить Бориса Глушкова. Хуже точно не будет. Да и время уже формировать состав на будущий год. Из новичков подписан только форвард кокшетауского «Окжетпеса» Жасулан Молдакараев. При этом Сергей Шафф уехал в «Актобе», а у Дениса Колодина завершился контракт.

Да, продлили трудовые соглашения с Андреем Карповичем, Вячеславом Котляром, Дмитрием Колбунцовым, Пламеном Димовым, Дмитрием Шмидтом, Константином Заречным. Сватают в команду Алибека Булешева, Андрея Сидельникова, Артема Касьянова, но этого недостаточно для решения серьезных задач и уж тем более на ведение борьбы за чемпионский титул через год.

Одно лишь утешает, что клуб не имеет финансовых сбоев и еще можно сколотить крепкий состав. Но бороться за медали «Алтаю» рановато. Даже через год-другой. Необходимо хотя бы пустить корни, заматереть и уже после ставить реальные цели. На практике наполеоновские планы, как часто это бывает, оказываются несбыточными. Поэтому «Алтаю» лучше ноги держать на земле и не отрываться от реальной действительности. Ведь соперничать в премьер-лиге предстоит с серьезными оппонентами. Они не меньше желают выступить успешно.