Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28223287/
22 декабря 2016, 16:17 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Форвард «Ювентуса» отказался стать самым высокооплачиваемым игроком РФПЛ

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Хорватии по футболу Марио Манджукич отказался переходить в московский «Спартак». Об этом сообщает Calciomercato.

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Хорватии по футболу Марио Манджукич отказался переходить в московский Спартак. Красно-белые предлагали 30-летнему форварду контракт с годовым окладом в 6 миллионов евро в год c которым бы он мог стать самым высокооплачиваемым игроком РФПЛ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По иформации источника, красно-белые предлагали 30-летнему форварду контракт с годовым окладом в 6 миллионов евро в год. После отказа Манджукича «Спартак» переключился на 29-летнего бразильского нападающего «Милана» Луиса Адриано. Ему москвичи готовы платить три миллиона евро в год. Сообщается, что стороны близки к заключению контракта.

По неофициальным данным, самый выскооплачиваемый игрок в Российской футбольной премьер-лиге — испанский полузащитник «Зенита» Хави Гарсия. Он зарабатывает 4,5 миллиона евро в год.

Манджукич в нынешнем сезоне забил пять мячей за «Ювентус» в 23 играх во всех турнирах и сделал две результативные передачи. В его активе 24 гола в 66 встречах в составе сборной Хорватии.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 ноября

Криштиану Роналду: «Да, я гей»