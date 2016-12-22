Форвард «Ювентуса» отказался стать самым высокооплачиваемым игроком РФПЛ
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Хорватии по футболу Марио Манджукич отказался переходить в московский «Спартак». Об этом сообщает Calciomercato.
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По неофициальным данным, самый выскооплачиваемый игрок в Российской футбольной
Манджукич в нынешнем сезоне забил пять мячей за «Ювентус» в 23 играх во всех турнирах и сделал две результативные передачи. В его активе 24 гола в 66 встречах в составе сборной Хорватии.
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