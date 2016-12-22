«Ордабасы» продлил контракты с игроками сборной Казахстана

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Четыре футболиста «Ордабасы» продлили контракты, сообщает официальный сайт шымкентского клуба.

Новые соглашения подписали голкипер Алмат Бекбаев (16 матчей в сезоне-2016, 19 пропущенных голов), защитники Ренат Абдулин (27 матчей) и Талгат Адырбеков (16 матчей), а также полузащитник Мардан Толебек (28 матчей, 3 гола).

Отметим, что в 2016 году Бекбаев, Абдулин и Толебек постоянно вызывались в сборную Казахстана.

Ранее главный тренер «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов в интервью Vesti.kz рассказал о планах клуба. Пока команда находится на сборах в Шымкенте.