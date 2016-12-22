Хеккинг стал новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии»
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии» назначен Дитер Хеккинг, сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
Хеккинг сменил на данном посту Андре Шуберта, который с сентября 2015-го был исполняющим обязанности главного тренера, а в ноябре того же года был утвержден в должности. Немецкий специалист подписал контракт сроком до июня 2019 года.
Хеккинг начал свою профессиональную футбольную карьеру в менхенгладбахской «Боруссии» в 1983 году, но в итоге не стал основным игроком команды. Будучи тренером, Хеккинг работал в «Любеке», «Алемании», «Ганновере» и «Нюрнберге». Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Вольфсбург», который он возглавлял с 2012 года по 17 октября 2016-го.
Менхенгладбахская «Боруссия» занимает в турнирной таблице чемпионата Германии 14-е место, имея в активе 16 очков после 16 матчей.
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