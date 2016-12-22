СМИ: «Бавария» в зимнее трансферное окно продлит контракт с Роббеном
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Немецкий футбольный клуб «Бавария» в зимнее трансферное окно продлит контракт с голландским полузащитником Арьеном Роббеном. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
«Думаю, в январе мы сможем объявить о продлении контракта с Роббеном. Настроены мы очень оптимистично, обе стороны хотят продолжения сотрудничества», — сказал председатель правления клуба
Действующее соглашение 32-летнего футболиста истекает летом 2017 года.
Роббен выступает за «Баварию» с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в разных турнирах и забил 6 мячей.
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