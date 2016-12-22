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22 декабря 2016, 11:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Селезнёв подпишет контракт с «Карабюкспором» на два года

Нападающий Евгений Селезнёв в ближайшее время подпишет контракт с турецким «Карабюкспором», сообщает Sport.ua.

Нападающий Евгений Селезнёв в ближайшее время подпишет контракт с турецким Карабюкспором сообщает Sport. Увеличить
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Соглашение будет рассчитано на два с половиной года и вступит в силу с 1 января 2017 года.

Ранее стало известно, что Селезнёв пришёл к соглашению с «Шахтёром» о досрочном расторжении контракта. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию, что не предполагает выплаты компенсации одной из сторон.

31-летний игрок в мае этого года вернулся в стан донецкого клуба, заключив двухлетний контракт, но имел в «Шахтёре» мало игровой практики.

Шахтер Д
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