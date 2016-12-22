Селезнёв подпишет контракт с «Карабюкспором» на два года

Соглашение будет рассчитано на два с половиной года и вступит в силу с 1 января 2017 года.



Ранее стало известно, что Селезнёв пришёл к соглашению с «Шахтёром» о досрочном расторжении контракта. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию, что не предполагает выплаты компенсации одной из сторон.



31-летний игрок в мае этого года вернулся в стан донецкого клуба, заключив двухлетний контракт, но имел в «Шахтёре» мало игровой практики.