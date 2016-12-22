«Манчестер Сити» может приобрести футболиста «Арсенала» Санчеса
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» летом 2017 года может приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
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Отмечается, что в приобретении 28-летнего чилийца заинтересован тренер «Манчестера» Хосеп Гвардиола, который в 2011 году приобрел футболиста в «Барселону». В данный момент Санчес ведет переговоры о продлении контракта со своим нынешним клубом.
Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча в разных турнирах и забил 14 мячей.
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