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22 декабря 2016, 10:47 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Сити» может приобрести футболиста «Арсенала» Санчеса

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» летом 2017 года может приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

В приобретении 28-летнего чилийца заинтересован тренер Манчестера Хосеп Гвардиола. Увеличить
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Отмечается, что в приобретении 28-летнего чилийца заинтересован тренер «Манчестера» Хосеп Гвардиола, который в 2011 году приобрел футболиста в «Барселону». В данный момент Санчес ведет переговоры о продлении контракта со своим нынешним клубом.

Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча в разных турнирах и забил 14 мячей.

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