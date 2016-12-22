Экс-тренер «Реала»: Флорентино Перес и понятия не имеет, что такое футбол
Анхель Каппа, помощник бывшего главного тренера мадридского «Реала» Хорхе Вальдано, раскритиковал президента «Королевского клуба» Флорентино Переса.
Каппа считает, что Перес совершенно не разбирается в футболе.
«В составе “Реала” выступают отличные футболисты, настоящие звёзды. Однако дело в том, что у клуба нет футбольной идентичности и философии игры. Они покупают игроков, меняют тренеров, и меняется идея игры. А вот у “Барселоны” есть постоянная философия футбола. Дело в том, что Перес и понятия не имеет, что такое футбол», — приводит слова Каппы AS.
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