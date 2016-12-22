Тайсон: Если «Шахтёр» меня сейчас не отпустит, я не буду продлевать контракт

Текущий контракт хавбека с донецким клубом рассчитан до конца 2017 года.



«Для меня нормально играть в серии В за “Интернасьонал”. Это клуб, который я люблю, он дал мне всё, что у меня есть. Я хочу выступать в “Интернасьонале”. У меня ещё год контракта, и если меня не отпустят сейчас, я могу подписать предварительное соглашение. Если клуб меня не отпустят, я не буду продлевать контракт.



Я уже семь лет на Украине, и я разочарован ситуацией, в которой находится команда. Шансы на переход примерно равные», — цитирует Тайсона GloboEsporte.



В текущем сезоне бразилец забил три гола в 12 матчах за «горняков» в чемпионате Украины.