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22 декабря 2016, 11:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тайсон: Если «Шахтёр» меня сейчас не отпустит, я не буду продлевать контракт

Полузащитник «Шахтёра» Тайсон заявил о своём желании вернуться в Бразилию в «Интернасьонал».

Полузащитник Шахтёра Тайсон заявил о своём желании вернуться в Бразилию в Интернасьонал. Увеличить
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Текущий контракт хавбека с донецким клубом рассчитан до конца 2017 года.

«Для меня нормально играть в серии В за “Интернасьонал”. Это клуб, который я люблю, он дал мне всё, что у меня есть. Я хочу выступать в “Интернасьонале”. У меня ещё год контракта, и если меня не отпустят сейчас, я могу подписать предварительное соглашение. Если клуб меня не отпустят, я не буду продлевать контракт.

Я уже семь лет на Украине, и я разочарован ситуацией, в которой находится команда. Шансы на переход примерно равные», — цитирует Тайсона GloboEsporte.

В текущем сезоне бразилец забил три гола в 12 матчах за «горняков» в чемпионате Украины.

Шахтер Д
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