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22 декабря 2016, 10:43 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Месси может переехать в Китай

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может принять предложение китайского клуба в том случае, если испанский клуб не выполнит финансовые требования аргентинца. Об этом говорится в Twitter испанской телепередачи Estudio Estadio.

Китайский клуб Хэбей Чайна Форчун готов платить аргентинскому футболисту €100 млн в год. Увеличить
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Отмечается, что Месси сообщил своему близкому другу-футболисту, что если «Барселона» не согласится удовлетворить его финансовые требования, то он примет предложение из Китая. Контракт Месси истекает в июне 2018 года, и в настоящее время между футболистом и клубом ведутся переговоры о продлении соглашения. По данным журнала «Форбс», в 2015 году зарплата и бонусы аргентинца в «Барселоне» составили более €50 млн.

Ранее испанская газета AS сообщила, что китайский клуб «Хэбей Чайна Форчун» готов платить 29-летнему аргентинцу €100 млн в год.

Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту в мире.

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