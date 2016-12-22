СМИ: Месси может переехать в Китай
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может принять предложение китайского клуба в том случае, если испанский клуб не выполнит финансовые требования аргентинца. Об этом говорится в Twitter испанской телепередачи Estudio Estadio.
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Отмечается, что Месси сообщил своему близкому
Ранее испанская газета AS сообщила, что китайский клуб «Хэбей Чайна Форчун» готов платить 29-летнему аргентинцу €100 млн в год.
Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту в мире.
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