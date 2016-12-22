Кирилл Кириленко может перейти в «Лейпциг»
16-летний нападающий «Минска» и юношеской сборной Беларуси Кирилл Кириленко может перейти в «Лейпциг».
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Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил российский комментатор Роман Нагучев. Ранее в интервью by.tribuna.com известный агент Николай Шпилевский упоминал о Кириленко, а также сообщал о том, что «хотел бы помочь раскрыть его талант».
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