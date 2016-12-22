Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28217090/
22 декабря 2016, 13:07 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Кирилл Кириленко может перейти в «Лейпциг»

16-летний нападающий «Минска» и юношеской сборной Беларуси Кирилл Кириленко может перейти в «Лейпциг».

16-летний нападающий Минска и юношеской сборной <span class=error>Беларуси</span> Кирилл Кириленко может перейти в Лейпциге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил российский комментатор Роман Нагучев. Ранее в интервью by.tribuna.com известный агент Николай Шпилевский упоминал о Кириленко, а также сообщал о том, что «хотел бы помочь раскрыть его талант».

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Чемпионат Беларуси. Главное, что случилось в первой половине сезона

THE. За что и как часто арестовывают футбольных фанатов в Англии

"Договорняки", скандалы, иски — самые черные страницы белорусского футбола