Якин возглавил аутсайдера второй лиги Швейцарии «Шаффхаузен»

Команда выступает в швейцарской «Челлендж-лиге» — второй по силе лиге в структуре чемпионата страны, где после 18 туров имеет в активе 13 очков — это последняя строчка в турнирной таблице. Контракт рассчитан до июня 2017 года.

«Я с радостью принимаю этот интересный вызов. Хочется как можно скорее приступить к тренировкам. Моя цель — как можно быстрее познакомиться с командой и провести идеальную подготовку», — сказал Якин.

В качестве тренера Якин дважды становился чемпионом Швейцарии и выигрывал Кубок страны вместе с «Базелем». «Спартак» он тренировал с июня 2014 по май 2015 года, заняв с «красно-белыми» шестое место в чемпионате России, и с тех пор больше нигде не работал.