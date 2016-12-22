Якин возглавил аутсайдера второй лиги Швейцарии «Шаффхаузен»
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Бывший главный тренер московского «Спартака» швейцарец Мурат Якин назначен на пост главного тренера «Шаффхаузена», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Команда выступает в швейцарской «Челлендж-лиге» — второй по силе лиге в структуре чемпионата страны, где после 18 туров имеет в активе 13 очков — это последняя строчка в турнирной таблице. Контракт рассчитан до июня 2017 года.
«Я с радостью принимаю этот интересный вызов. Хочется как можно скорее приступить к тренировкам. Моя цель — как можно быстрее познакомиться с командой и провести идеальную подготовку», — сказал Якин.
В качестве тренера Якин дважды становился чемпионом Швейцарии и выигрывал Кубок страны вместе с «Базелем». «Спартак» он тренировал с июня 2014 по май 2015 года, заняв с «красно-белыми» шестое место в чемпионате России, и с тех пор больше нигде не работал.
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