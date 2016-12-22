Футбольному клубу «Шапекоэнсе» вручен Южноамериканский кубок
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб «Шапекоэнсе», игроки которого погибли в авиакатастрофе в Колумбии, получил трофей Южноамериканского кубка. Об этом сообщает колумбийская газета El Tiempo.
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Авиакатастрофа произошла 28 ноября. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока «Шапекоэнсе», 19 из них погибли. Команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским «Атлетико Насьональ». Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.
Вручение состоялось на церемонии жеребьевки Кубка Либертадорес. Клуб «Атлетико Насьональ» получил специальную награду «Фэйр плей» от КОНМЕБОЛ.
«Пример этих двух южноамериканских команд демонстрирует нам величие футбола и напоминает о важности честной игры и взаимоуважения соперников», — сказал глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.
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