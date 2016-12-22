Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28215484/
22 декабря 2016, 1:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«ПСЖ» разгромил «Лорьян» в чемпионате Франции, «Ницца» сыграла вничью с «Бордо»

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали крупную победу над «Лорьяном» в 19-м туре чемпионата Франции.

МОСКВА 22 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Футболисты Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> одержали крупную победу над <span class=error>Лорьяном</span> в 19-м туре чемпионата Франции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в Париже, закончилась со счетом 5:0 в пользу «ПСЖ». Мячи в ворота «Лорьяна» забили Тома Менье (25), Зарго Туре (44, автогол), Тиаго Силва (50), Эдинсон Кавани (63) и Лукас (70).

Игра «Бордо» — «Ницца» завершилась со счетом 0:0. Уже в добавленное к матчу время в составе гостей были удалены Марио Балотелли и Юнес Беланда. По итогам 19-го тура «Ницца» сохранила лидерство в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка.

Результаты остальных встреч:

«Бастия» — «Марсель» — 1:2;.

«Дижон» — «Тулуза» — 2:0;.

«Лилль» — «Ренн» — 1:1;.

«Лион» — «Анже» — 2:0;.

«Мец» — «Генгам» — 2:2;.

«Монако» — «Кан» — 2:1;.

«Сент-Этьен» -«Нанси» — 0:0.

Бордо
Новости Матчи Состав Статистика
Ницца
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Лорьян
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой