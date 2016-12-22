«ПСЖ» разгромил «Лорьян» в чемпионате Франции, «Ницца» сыграла вничью с «Бордо»

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Встреча, прошедшая в Париже, закончилась со счетом 5:0 в пользу «ПСЖ». Мячи в ворота «Лорьяна» забили Тома Менье (25), Зарго Туре (44, автогол), Тиаго Силва (50), Эдинсон Кавани (63) и Лукас (70).

Игра «Бордо» — «Ницца» завершилась со счетом 0:0. Уже в добавленное к матчу время в составе гостей были удалены Марио Балотелли и Юнес Беланда. По итогам 19-го тура «Ницца» сохранила лидерство в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка.

Результаты остальных встреч:

«Бастия» — «Марсель» — 1:2;.

«Дижон» — «Тулуза» — 2:0;.

«Лилль» — «Ренн» — 1:1;.

«Лион» — «Анже» — 2:0;.

«Мец» — «Генгам» — 2:2;.

«Монако» — «Кан» — 2:1;.

«Сент-Этьен» -«Нанси» — 0:0.