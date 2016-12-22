«Валенсия», «Депортиво» и «Осасуна» вышли в 1/8 финала Кубка Испании
По итогам ответных матчей 1/16 финала Кубка Испании определились три участника следующего раунда турнира.
«Валенсия» после гостевой победы над «Леганесом» со счётом 3:1 дома также одержала победу — 2:1. В составе «летучих мышей» дубль оформил Родриго.
«Депортиво» вышел в 1/8 финала благодаря домашней победе над «Бетисом» — 3:1. Первая игра в Севилье закончилась поражением команды из
Ещё одним участником 1/8 финала стала «Осасуна», обыгравшая «Гранаду» (2:0) после гостевого поражения (0:1).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter