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22 декабря 2016, 1:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия», «Депортиво» и «Осасуна» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

По итогам ответных матчей 1/16 финала Кубка Испании определились три участника следующего раунда турнира.

«Валенсия» после гостевой победы над «Леганесом» со счётом 3:1 дома также одержала победу — 2:1. В составе «летучих мышей» дубль оформил Родриго.

«Депортиво» вышел в 1/8 финала благодаря домашней победе над «Бетисом» — 3:1. Первая игра в Севилье закончилась поражением команды из Ла-Коруньи (0:1), но дома подопечные Гаиски Гаритано удержали нужный для них счёт.

Ещё одним участником 1/8 финала стала «Осасуна», обыгравшая «Гранаду» (2:0) после гостевого поражения (0:1).

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