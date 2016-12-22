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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28215430/
22 декабря 2016, 1:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Дубль Икарди принес «Интеру» победу над «Лацио» в чемпионате Италии по футболу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Миланский «Интер» обыграл римский «Лацио» со счетом 3:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

Аргентинец возглавил гонку бомбардиров первенства. Увеличить
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Голы на счету Эвера Банеги (54-я минута) и Мауро Икарди (56, 65).

Икарди с 14 мячами возглавил гонку бомбардиров чемпионата. У ближайших преследователей Эдина Джеко («Рома») и Андреа Белотти («Торино») по 12 голов.

«Интер» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Лацио» идет на четвертой позиции, имея в активе 34 очка.

Остальные встречи 18-го тура пройдут в четверг.

21.12.2016 22:45 Зрители 37868 основной раунд: 18-й тур Giuseppe Meazza
Интер 3:0 Лацио
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Стефано Пиоли Симоне Индзаги
Голы
54′ Эвер Банега 19
56′ Мауро Икарди (Д. Д`Амброзио) 9
65′ Мауро Икарди (Э. Банега) 9
Составы
Самир Ханданович 1
Джейсон Мурильо 24
76′ Миранда 25
Данило Д`Амброзио 33
Жоффре Кондогбья 7
Марсело Брозович 77
Мауро Икарди 9
Иван Перишич 44
57′ 63′ Кристиан Ансальди 15
Юто Нагатомо 55
74′ Эвер Банега 19
Родриго Паласио 8
86′ Антонио Кандрева 87
Габриэл Барбоза 96
22 Федерико Маркетти
3 Стефан де Фрай
8 Душан Баста
13 Фортуна дос Сантос Уоллас
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон 58′
16 Марко Пароло
21 Сергей Милинкович-Савич
17 Чиро Иммобиле
4 Патрисио Габаррон 59′
14 Бальде Кейта
19 Сенад Лулич 72′ 63′
25 Кристиано Ломбарди
20 Лукас Билья 83′
5 Данило Катальди
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 4
6 Угловые 3
15 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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