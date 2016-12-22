Дубль Икарди принес «Интеру» победу над «Лацио» в чемпионате Италии по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голы на счету Эвера Банеги (54-я минута) и Мауро Икарди (56, 65).

Икарди с 14 мячами возглавил гонку бомбардиров чемпионата. У ближайших преследователей Эдина Джеко («Рома») и Андреа Белотти («Торино») по 12 голов.

«Интер» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Лацио» идет на четвертой позиции, имея в активе 34 очка.

Остальные встречи 18-го тура пройдут в четверг.