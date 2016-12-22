Дубль Икарди принес «Интеру» победу над «Лацио» в чемпионате Италии по футболу
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Миланский «Интер» обыграл римский «Лацио» со счетом 3:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Голы на счету Эвера Банеги (54-я минута) и Мауро Икарди (56, 65).
Икарди с 14 мячами возглавил гонку бомбардиров чемпионата. У ближайших преследователей Эдина Джеко («Рома») и Андреа Белотти («Торино») по 12 голов.
«Интер» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Лацио» идет на четвертой позиции, имея в активе 34 очка.
Остальные встречи 18-го тура пройдут в четверг.
|21.12.2016 22:45
|Зрители 37868
|основной раунд: 18-й тур
|Giuseppe Meazza
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Симоне Индзаги
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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