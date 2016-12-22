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22 декабря 2016, 0:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ренн» не будет арендовать у «Реала» Эдегора

«Ренн» не будет арендовать у «Реала» полузащитника Мартина Эдегора, сообщает Sky Sports.

Во французском клубе посчитали, что 18-летний норвежец не готов играть в основной команде.

«Наш главный тренер Кристиан (Гуркюфф — главный тренер “Ренна”. — Прим. “Чемпионата”) посмотрел и сказал: “На данный момент он не готов, он должен работать”. Если бы он был у нас шесть месяцев, он бы не играл или играл очень мало. Если бы он был у нас 18 месяцев, мы бы помогали ему расти, а потом бы он ушёл. “Ренн” не хочет готовить игроков для других клубов», — сказал президент клуба Рене Рюэлло.

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