«Ренн» не будет арендовать у «Реала» Эдегора
«Ренн» не будет арендовать у «Реала» полузащитника Мартина Эдегора, сообщает Sky Sports.
Во французском клубе посчитали, что 18-летний норвежец не готов играть в основной команде.
«Наш главный тренер Кристиан (Гуркюфф — главный тренер “Ренна”. — Прим. “Чемпионата”) посмотрел и сказал: “На данный момент он не готов, он должен работать”. Если бы он был у нас шесть месяцев, он бы не играл или играл очень мало. Если бы он был у нас 18 месяцев, мы бы помогали ему расти, а потом бы он ушёл. “Ренн” не хочет готовить игроков для других клубов», — сказал президент клуба Рене Рюэлло.
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