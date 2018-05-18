Президент «Наполи» выступил за отмену Лиги чемпионов и сокращение серии А

— Я хотел бы отказаться от Лиги чемпионов и создать европейскую лигу с 20 командами, которые играли бы каждую среду и четверг, — приводит Football Italia слова бизнесмена. — В субботу и воскресенье будут проводиться внутренние чемпионаты. Я всегда выступал за европейскую клубную лигу параллельно с внутренними соревнованиями, в которой играли бы топ-команды из своих чемпионатов.

20 команд в серии А — тоже слишком много. Мы с президентом «Лацио» Клаудио Лотито хотим уменьшить количество клубов в серии А, но он хочет снизить до 18, а я — до 16 команд, как это было в 1986 году. Это то, к чему мы должны вернуться.