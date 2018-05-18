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12:49 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Головин вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы

ТАСС, 18 мая. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Александр Головин вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы сезона-2017/2018. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: РИА "Новости"

Также в список вошли вратарь итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, нападающий английского «Эвертона» Адемола Лукмен, полузащитник французского «Лиона» Уссем Ауар, нападающий «Милана» Патрик Кутроне, полузащитник английского «Арсенала» Эшли Мэйтлэнд-Найлс, защитник немецкого «Лейпцига» Дайо Упамекано, полузащитник австрийского «Зальцбурга» Амаду Айдара, полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль, полузащитник украинского «Динамо» (Киев) Виктор Цыганков, полузащитник «Лиона» Тонги Ндомбеле, полузащитник испанского «Вильярреала» Родри Эрнандес.

В нынешнем сезоне Головин провел пять матчей в Лиге Европы, забив два мяча. ЦСКА начал выступление в турнире со стадии 1/16 финала, так как занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА завершил борьбу в четвертьфинале, по сумме двух встреч проиграв «Арсеналу» (1:4 на выезде и 2:2 дома).

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