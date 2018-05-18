Футболист ЦСКА Головин вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы

В нынешнем сезоне Головин провел пять матчей в Лиге Европы, забив два мяча. ЦСКА начал выступление в турнире со стадии 1/16 финала, так как занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА завершил борьбу в четвертьфинале, по сумме двух встреч проиграв «Арсеналу» (1:4 на выезде и 2:2 дома).