Футболист ЦСКА Головин вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы
ТАСС, 18 мая. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Александр Головин вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы сезона-2017/2018. Об этом сообщает
ТАСС, 18 мая. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Александр Головин вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы сезона-2017/2018. Об этом сообщает
Также в список вошли вратарь итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, нападающий английского «Эвертона» Адемола Лукмен, полузащитник французского «Лиона» Уссем Ауар, нападающий «Милана» Патрик Кутроне, полузащитник английского «Арсенала» Эшли
В нынешнем сезоне Головин провел пять матчей в Лиге Европы, забив два мяча. ЦСКА начал выступление в турнире со стадии 1/16 финала, так как занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА завершил борьбу в четвертьфинале, по сумме двух встреч проиграв «Арсеналу» (1:4 на выезде и 2:2 дома).