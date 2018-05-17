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16:07 (мск), источник: Газета.Ру

Не стой на пути: Мадрид захватил еврокубки

Мадридский «Атлетико» одержал победу в финале Лиги Европы сезона-2017/18. Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов и встретится там с английским «Ливерпулем» на правах фаворита. «Газета.Ru» рассказывает об успехах испанских команд в еврокубках.

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12
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Мадридский «Атлетико» одержал победу в решающем матче Лиги Европы и в третий раз в своей истории стал обладателем этого трофея. Для команды Диего Симеоне лионский матч был третьим еврокубковым финалом за последние четыре года. И первым, когда по ту сторону поля от «матрасников» не находился мадридский «Реал». Наверное, именно поэтому он и стал победным.

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24 мая 2014 года в Лиссабоне состоялся исторический матч. Впервые в финале Лиги чемпионов встретились две команды из одного города. Дерби! И где? В решающем матче самого престижного европейского турнира!

Но если «Реал» в случае победы мог выиграть уже десятый, юбилейный трофей Лиги чемпионов, то их земляки в полосатой форме готовились только к своему второму финальному матчу в главном еврокубке. Первый состоялся еще в далеком 1974 году против мюнхенской «Баварии» и, к слову, стал единственным финалом в истории, который был переигран. В первой встрече «Атлетико» сыграл с немцами вничью (1:1), а во второй разгромно уступил (0:4).

В финале 2014 года «матрасники» были гораздо ближе к своей первой победе в Лиге чемпионов.

Защитник «индейцев» Диего Годин на 36-й минуте открыл счет в матче, и цифры 1:0 на табло продержались практически до самого конца, пока слово не взял капитан «королевского клуба» Серхио Рамос — 1:1. Полчаса дополнительного времени отразились болью в глазах болельщиков «Атлетико». «Реал» победил со счетом 4:1 и стал десятикратным обладателем трофея.

В следующем розыгрыше турнира, в сезоне-2014/15, пути двух мадридских команд вновь пересеклись — на этот раз на стадии четвертьфинала.

За 180 минут игрового времени команды сподобились лишь на один забитый мяч. Его автором стал арендованный «Реалом» мексиканец Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито.

«Атлетико» вновь проиграл «сливочным» и выбыл из борьбы за кубок. Однако радость последних была недолгой.

Уже в полуфинале «Реал» по итогам двухматчевого противостояния уступил итальянскому «Ювентусу», а решающие мячи в ворота своей родной команды забил воспитанник мадридцев — Альваро Мората.

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В итоге в главном матче года встретились «Барселона» и «Ювентус». Победа осталась за каталонцами.

Но спустя лишь год болельщики, собравшиеся в Милане на стадионе «Сан-Сиро», увидели ту же вывеску, что и в 2014-м. В финале очередного розыгрыша Лиги чемпионов вновь состоялось мадридское дерби.

Казалось бы, дружина Симеоне должна взять реванш за обидное поражение двухлетней давности, но судьба вновь отвернулась от «Атлетико».

Теперь уже им пришлось отыгрываться по ходу матча после гола все того же Рамоса. На помощь «матрасникам» пришел Янник Феррейра Карраско — 1:1. В дополнительное время счет не изменился, а в серии пенальти Хуанфран попал в штангу, лишив «Атлетико» очередной возможности завоевать европейский трофей.

Однако «матрасники» не сломались. Дружина Диего Симеоне с завидным упорством продолжала штурмовать главный еврокубок. В 2017 году «Атлетико» прошел немецкий «Байер» и английский «Лестер», но в полуфинале «матрасников» вновь ожидали их земляки.

История повторилась. Хет-трик Криштиану Роналду в первом матче (3:0) чуть не превратил вторую встречу в пустую формальность.

«Атлетико» подарил своим болельщикам надежду на спасение, быстро забив два мяча в ответной игре, однако затем пропустил гол от Иско (2:1) и по сумме двух встреч снова уступил «Реалу» в Лиге Чемпионов — в четвертый раз подряд.

В этом году «матрасники» на групповом этапе выступили довольно плохо. Две ничьих с новичком турнира азербайджанским «Карабахом» и поражения от «Ромы» и «Челси» привели к тому, что команда Симеоне смогла зацепиться лишь за третье место, которое отправило ее в турнир рангом ниже — Лигу Европы. Там «Реал» при всем своем желании не смог бы преградить дорогу «матрасникам».

«Атлетико» прошел всех своих соперников в плей-офф ЛЕ и заслуженно победил. Пусть и во втором по значимости европейском турнире, но победил.

И этот факт может стать решающем в психологическом плане для команды Диего Симеоне.

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Если брать чистую статистику выступлений в плей-офф за последние годы, то можно увидеть, что для «полосатых» мадридцев не нашлось соперника, способного выбить их из кубкового турнира, кроме одной-единственной команды из столицы Испании.

За последние четыре года лишь «Реал» смог подобрать ключ к самой крепкой и надежной обороне испанского первенства.

Впрочем, «Атлетико» еще может уколоть своих земляков в Суперкубке УЕФА, но для этого «матрасникам» придется изменить свои принципам и начать болеть за дружину Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов.

А остальным клубам остается лишь надеяться, что при жеребьевке в плей-офф еврокубков им не выпадет ни одна из мадридских команд, ведь в таком случае их шансы пройти в следующий раунд будут стремиться к нулю.

Илья Пивень

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